Безпілотник вразив об’єкт бойовиків у Пакистані, є загиблі – розвідники

За даними пакистанських розвідників, ударом, ймовірно, безпілотника США по об’єкту бойовиків у Пакистані, неподалік афганського кордону, вбиті троє бойовиків.

Офіційні особи на умовах анонімності повідомили, що безпілотник провів два удари по з’єднанню командира бойовиків пов’язаної з талібами мережі «Хаккані» Абдура Рашида. Поки не зрозуміло, чи сам Рашид перебував у комплексі, розташованому на горі в племінному регіоні Куррам.

Офіційних коментарів від пакистанського уряду чи бойовиків наразі немає.

Пакистан виступає проти використання безпілотників для ударів з повітря, втім саме дрони ефективно ціляться по укриттях бойовиків, що діють по обидва боки кордону.