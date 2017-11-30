Поклонська вирішила відмовитися від ордена представників родини Романових через фільм «Матильда»

Депутат Держдуми Росії та екс-прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська вирішила відмовитися від ордена, який їй вручила в 2014 році Марія Романова, голова Російського Імператорського Дому, «за збереження миру на Кримській Землі», у зв’язку з анексією Криму Росією. Про це Поклонська 30 листопада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Я вирішила повернути Марії Володимирівні Мухранській-Гогенцоллерн колись вручену мені нагороду разом із «наданими» мені «дворянськими титулами», яких не потребую», – написала вона.

За словами Поклонської, вона відмовилася від нагороди, оскільки представники родини Романових виступили проти заборони фільму «Матильда», який розповідає про стосунки російського імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесинської.

Представник Романових Іван Арцишевський виступив на захист фільму: «В картині немає нічого образливого ... Позиції Романових немає і не буде, вони не втручатимуться. Я їм навіть не зможу пояснити суть цієї проблеми... Інтимний зв’язок цесаревича з балериною – історичний факт... З діяльністю Поклонської не згоден. Ставлюся до неї дуже негативно... Вся ця істерія просто смішна».

Поклонська вважає таку позицію нащадків царської сім’ї лицемірною.

«Запитую: що це? Байдужість і духовна короткозорість? Або ж свідоме бажання не вступати в конфлікт, залишитися осторонь від захисту честі й гідності російського Святого? Якби тоді родичі Государя вчинили по-іншому, можливо, історія наша не була б такою трагічною і кривавою? Якби Ви, Ваше «імператорська високість», вчинили по-іншому, то, можливо, не було б цього фільму, що оскверняє пам'ять Святої Царської Сім'ї. Чому за честь тих, чиїм прізвищем Ви спекулюєте, заступилися не Ви, а сотні тисяч простих віруючих людей?» – зазначила вона.

Наталія Поклонська стверджує, що фільм про стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесинської ображає почуття віруючих. Вона попросила генерального прокурора Росії Юрія Чайку визнати фільм «Матильда» «провокаційним і екстремістським». За її словами, стрічку потрібно позбавити прокатного посвідчення.

Загалом Поклонська поскаржилася на фільм «Матильда» в Генеральну прокуратуру Росії 43 рази.