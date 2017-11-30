Червоний Хрест направив 13 вантажівок з гуманітарною допомогою на Донбас – ДПСУ

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив 13 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою на непідконтрольну українській владі територію Донбасу.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, через пункт пропуску «Новотроїцьке» проїхали 13 автомобілів з вантажем гуманітарного призначення, у якому гігієнічні засоби, медикаменти, продуктові набори й пісок для фільтрації загальною вагою майже 236 тонн.

Прикордонники повідомляли, що 9 листопада місія Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) направила на непідконтрольну Україні територію Донецької області 14 вантажних автомобілів із гуманітарною допомогою.

Міжнародний комітет Червоного Хреста регулярно надсилає допомогу жителям неконтрольованих українською владою районів Донбасу.

За даними Плану гуманітарного реагування для України на 2017 рік, представленого ООН і українським урядом, близько 3,8 мільйона людей потребують допомоги внаслідок конфлікту, що триває на сході України з весни 2014 року. За даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».