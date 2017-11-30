З рудника у Казахстані відмовляються виходити шахтарі – вимагають підвищення зарплати

Десятки гірників рудника в Карагандинській області Казахстану відмовляються виходити на поверхню, вимагаючи збільшення заробітної плати.

Профспілкові активісти у місті Жезказган повідомили, що шахтарі, які заступили на зміну 289 листопада, відмовилися підніматися на поверхню 30 листопада. У соцмережах активісти поширили фото зі страйкарями і вимоги, які вони висувають, це, зокрема, 70-відсоткове збільшення зарплати, підвищення пенсій і вільний доступ до освіти та санаторіїв.

Шахтарі також вимагають зустрічі з керівником корпорації «Казахмис» Едуардом Огаєм. У компанії повідомили, що з’ясовують обставини, пов’язані зі страйком і пізніше оприлюднять свою позицію.