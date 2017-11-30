Новий Верховний суд України розпочне роботу 15 грудня – пленум

На першому пленумі нового Верховного суду України у четвер ухвалене рішення про початок роботи суду 15 грудня. Відповідне рішення підтримали судді під час поставленого на голосування питання головою організаційного комітету Дмитром Луспеником. Перед цим пленум ухвалив регламент своєї роботи.

Причиною обрання 15 грудня початком роботи нового Верховного суду став день, коли виповниться 100 років від дня заснування Верховного Суду УНР.

Наразі судді заслуховують виступи претендентів на голову ВСУ.

Всього у пленумі беруть участь 111 суддів, 2 суддів не змогли зареєструватися через технічні причини.

На порядку денному сьогоднішнього пленуму, серед інших, є обрання голови суду і його заступника.

На момент початку роботи нового Верховного суду припиняють функціонування старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ. Також цього дня наберуть чинності ухвалені Верховною Радою нові редакції Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу й Кодексу адміністративного судочинства.

10 листопада Президент Петро Порошенко призначив 113 суддів на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного суду, а 11 листопада новопризначені судді склали присягу.

7 листопада 2016 року був оголошений конкурс на посади 120 суддів нового Верховного суду України.