Німеччина надасть 750 тисяч євро на психологічну допомогу постраждалим від конфлікту на Донбасі – посольство

Німеччина надасть 750 тисяч євро на проекти із психосоціальної опіки осіб, постраждалих внаслідок конфлікту на сході України, повідомляє у четвер прес-служба німецького посольства.

«Німеччина додатково виділить близько 750 тисяч євро у 2018 і 2019 роках. Сама гуманітарна організація (Мальтійська служба допомоги – ред.) зробить суттєвий власний фінансовий внесок в розмірі близько 400 тисяч євро для здійснення проектів», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, проект передбачає надання послуг не лише з підтримки осіб, постраждалих від конфлікту, а й підвищення кваліфікації представників органів місцевої влади, гуманітарних закладів та служб підтримки через навчальні заходи.

«Цільовими територіями проведення заходів є Луганська й Донецька області, в яких будуть працювати мобільні команди, щоб дійти до тих, хто потребує допомоги, у віддалених районах, наприклад, вздовж лінії розмежування», – повідомили у посольстві.

За даними Плану гуманітарного реагування для України на 2017 рік, представленого ООН і українським урядом, близько 3,8 мільйона людей потребують допомоги внаслідок конфлікту, що триває на сході України з весни 2014 року. За даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.