НБУ пояснює зниження курсу гривні сезонним чинником

Національний банк пояснює зниження курсу гривні сезонним чинником.
«Головний сезонний чинник – закупівля енергоносіїв. Хоча «Нафтогаз» зараз валюту не закуповує, а більше є її продавцем…Але є учасники ринку, які валюту закуповують. Є закупівля сезонних товарів під Новий рік», – сказав заступник голови НБУ Олег Чурій.
Заступник голови НБУ зазначає, що в цілому ситуація є сприятливою, тому що зростають експорт.
Він зауважив, що минулого тижня було відшкодування ПДВ на 9 мільярдів гривень.
«Ви бачили, курс відразу відреагував, коли більші обсяги гривні виходять на ринок», – пояснив Чурій.
Курс гривні 29 листопада вперше від початку квітня цього року опустився нижче рівня 27 гривень за долар.
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