НБУ пояснює зниження курсу гривні сезонним чинником

Національний банк пояснює зниження курсу гривні сезонним чинником.

«Головний сезонний чинник – закупівля енергоносіїв. Хоча «Нафтогаз» зараз валюту не закуповує, а більше є її продавцем…Але є учасники ринку, які валюту закуповують. Є закупівля сезонних товарів під Новий рік», – сказав заступник голови НБУ Олег Чурій.

Заступник голови НБУ зазначає, що в цілому ситуація є сприятливою, тому що зростають експорт.

Він зауважив, що минулого тижня було відшкодування ПДВ на 9 мільярдів гривень.

«Ви бачили, курс відразу відреагував, коли більші обсяги гривні виходять на ринок», – пояснив Чурій.

Курс гривні 29 листопада вперше від початку квітня цього року опустився нижче рівня 27 гривень за долар.