У САП розраховують завершити досудове розслідування щодо Довгого наступного тижня

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розраховують на завершення досудового розслідування щодо народного депутата Олеся Довгого наступного тижня.

«Олесь Довгий не з’явився на допит через те, що він зламав ногу. Прокурори провели з Олесем Довгим необхідні процесуальні дії за місцем його проживання, наскільки я пам’ятаю. В нього дійсно зламана нога, він на милицях», – сказав Холодницький.

Також керівник САП зазначив, що ця справа підходить до свого логічного завершення.

«Підозру ми очікуємо від ГПУ, думаю, сьогодні-завтра. Я сподіваюся і прокурори зорієнтовані на те, щоб наступного тижня завершити досудового розслідування», – додав він.

У Генпрокуратурі повідомляли про підготовку нової підозри Довогому.

Верховна Рада України 11 липня вже давала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата із групи «Воля народу», екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого.

Подання на засіданні парламенту представляв генпрокурор Юрій Луценко. Олесь Довгий під час виступу у Верховній Раді назвав звинувачення на свою адресу неправдивими, і закликав депутатів підтримати «нікчемне подання» ГПУ. За кілька днів до голосування 11 липня регламентний комітет Верховної Ради визнав недостатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури щодо Довгого.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 червня вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Олеся Довгого, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов’язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків», загальною площею 44,25 гектара». Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявляв, що прокуратура активно розслідує земельні оборудки часів мера Києва Леоніда Черновецького. Олесь Довгий у той час був секретарем київської міської ради.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що це подання стосується кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007–2009 роках.