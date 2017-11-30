Казахстан: вулицю в центрі Алмати назвали іменем чинного президента Назарбаєва

Міська рада Алмати, найбільшого міста Казахстану, ухвалила перейменувати одну з центральних вулиць в ім’я чинного президента країни Нурсултана Назарбаєва, повідомив Радіо Свобода юрист міськради Берік Манізоров.

Проспектом Нурсултана Назарбаєва буде називатися дотеперішня вулиця Дмитра Фурманова, що має ім’я радянського письменника, який діяв у 1920-х роках і відомий, зокрема, романом «Чапаєв» про командира Червоної армії в більшовицькій Росії Василя Чапаєва; в 1930-і роки за цим романом зняли популярний в СРСР однойменний художній кінофільм.

Після занепаду СРСР майже всі вулиці Алмати, тоді ще столиці Казахстану, які мали «радянські» назви, перейменували. Вулиця Фурманова лишалася чи не єдиною великою вулицею, що зберігала таку назву; це викликало спекуляції, що її «бережуть» для присвоєння імені Назарбаєва.

1998 року Назарбаєв переніс столицю в місто Акмолу і перейменував його на «Астана», що казахською означає просто «столиця». Це теж викликає підозри, що місто можуть колись назвати іменем Назарбаєва.

77-річний Нурсултан Назарбаєв незмінно й фактично одноосібно керує Казахстаном як авторитарний лідер іще з радянських часів – від 1989 року: спершу як компартійний керівник, потім як обраний парламентом президент Казахської РСР, потім як обраний на всенародних виборах президент Республіки Казахстан. Відтоді він кілька разів переобирався, найчастіше на позачергових виборах, або продовжував свій термін на посаді через референдуми без виборів. На останніх наразі з цих виборів 2015 року він, за офіційними даними, отримав майже 98 відсотків голосів. Міжнародні спостерігачі не визнавали вільними й чесними жодні з цих виборів.

У Казахстані фактично запроваджений культ особи Назарбаєва. Йому офіційно присвоєний титул «лідера нації» («єлбаси», дослівно «голови народу») і особливий статус «першого президента Казахстану» з низкою привілеїв, для нього особисто зняте конституційне обмеження не більш ніж у два терміни на президентській посаді, у столиці Астані працює музей, присвячений йому, його ім’я має столичний університет. Крім того, день його першого всенародного обрання на посаду президента Казахстану, 1 грудня, проголошений святковим і вихідним як День першого президента. Рік тому, 1 грудня 2016-го, Національний банк Казахстану випустив ювілейні банкноти до 25-річчя цієї події з портретом Назарбаєва.

Нурсултан Назарбаєв за роки авторитарного керівництва Казахстаном запровадив у країні ринкові реформи, які разом зі значними запасами нафти й газу дозволили перетворити його країну на другу економічну потугу після Росії на теренах колишнього СРСР. Очолювана ним владна партія «Нур отан» («Світло вітчизни») контролює всі аспекти життя країни. При цьому критики звертають увагу, що президент тримався за владу, придушуючи інакодумство і вільні засоби інформації і незаконно, на їхню думку, домігшись зняття для себе обмежень на термін на президентській посаді.