Клімкін: впевнений, що Венеціанська комісія підкреслить важливість державної мови

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив впевненість, що Венеціанська комісія у своєму рішення стосовно українського закону про освіту визнає важливість державної мови.

«Впевнений, що Венеціанська комісія також підкреслить важливість знання державної мови, оскільки без державної мови нема нашої єдності, нема соборності», – сказав Клімкін під час візиту до Івано-Франківська.

Він додав, що для угорців, румунів, поляків, які живуть в Україні, наслідком обмеження знання української мови може стати «дискримінація щодо шансів у житті».

Очільник МЗС зазначив, що новий закон про освіту – «це справа України».

«Це ми будемо визначати, що ми маємо робити і як ми будемо це робити. Це буде здійснюватися, безумовно, разом з громадою», – заявив Клімкін.

Він повідомив, що найближчим часом матиме зустріч з угорським міністром, щоб «домовитися, яким чином взаємодіяти». Водночас Клімкін наголосив, що Україна не сприймає «ультиматумів або політичних заяв».

Український закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні і за кордоном.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

Статтю 7 закону «Про освіту» (про те, що мовою освіти є державна, українська, мова), яка викликала стурбованість, надіслали на розгляд Венеціанської комісії. Висновки комісії очікуються в грудні.