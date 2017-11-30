Працівник поліції на Вінниччині купив квартиру за 47,5 тисяч гривень – #Точно

Начальник сектору реагування патрульної поліції Могилів-Подільського відділу поліції Вінницької області Максим Джурмій придбав квартиру за 47 500 гривень. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Середня ринкова ціна на нерухомість у Могилів-Подільському на квартиру площею 30-35 квадратних метрів становить у межах 200-550 тисяч гривень.

Представники органів публічної влади зобов’язані вносити повідомлення про суттєві зміни до майнового стану, якщо вартість придбаного об’єкту нерухомості перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Сплачена Максимом Джурмієм вартість квартири не перевищує 50 прожиткових мінімумів, що на сьогодні становить 80 000 гривень, проте об’єкт нерухомості було задекларовано.