Генштаб: надання Україні зброї – це потужний політичний сигнал з боку Литви

Надання Україні летальної зброї Литвою має стати сигналом для інших країн пострадянського простору, де є зброя радянського виробництва. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав виконувач обов’язки заступника начальника Генштабу ЗСУ Леонід Голопатюк.

Він називає Литву «справжнім союзником, який дотримується своїх зобов’язань».

«Литва переслідує не просто якісь безпекові питання, які обговорюються на майданчиках Євросоюзу і НАТО. Цей рішучий крок Литви має стати сигналом для інших країн пострадянського простору, де ще залишилися зброя радянського виробництва. Це має бути політичним сигналом для тих країн, які до цього часу ще обмірковують наскільки це потрібно для України», – зазначив Леонід Голопатюк.

При цьому він додав, що серед країн Заходу зараз «не тільки США, а й Великобританія і Канада опрацьовують надання нам оборонної летальної зброї»

«Тому я вважаю, це дуже потужним політичним сигналом зі сторони Литви», – підкреслив виконувач обов’язки заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Раніше уряд Литви ухвалив рішення передати Україні озброєння і боєприпаси майже на два мільйони євро. Україні передадуть озброєння, яке використовувалося до переходу Збройних сил Литви на стандарти НАТО.

Основну частину переданого озброєння становитимуть понад сім тисяч автоматів Калашникова, майже два мільйони набоїв. Також передається понад 80 кулеметів, більше ніж десять мінометів, протитанкове й інше озброєння.

Як повідомляла агенція «Укрінформ», у 2016 році Литва надала Україні 146 одиниць летальної зброї розробки та виробництва колишнього СРСР.