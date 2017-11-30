Конституційний суд Грузії визнав, що куріння марихуани – не кримінальний злочин

Конституційний суд Грузії 30 листопада визнав, що кримінальне переслідування споживачів марихуани не відповідає Конституції країни.

Своїм рішенням суд постановив декриміналізувати статтю Кримінального кодексу Грузії про «незаконне виготовлення, придбання, зберігання в невеликих обсягах для особистого користування або незаконне споживання без призначення лікаря наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів».

Зараз у Грузії такі дії (після накладення адміністративного стягнення) караються штрафом або громадськими роботами на строк від 120 до 180 годин, арештом на термін до трьох місяців або позбавленням волі на строк до одного року.

Якщо парламент Грузії виконає вказівку Конституційного суду про декриміналізацію статті, то всі ці покарання будуть скасовані. Але парламент може відмовитися це зробити. У владній партії рішення суду вже назвали «зрадою батьківщини» і попередили, що Грузія «перетвориться в зону лиха і притулок для наркоманів з усього світу».

Позов до Конституційного суду був поданий від імені Гіві Шанідзе, а підтримувала його партія «Гірчі», члени якої давно борються за декриміналізацію легких наркотиків у Грузії.

Рішення Конституційного суду означає, що від цього моменту споживачі марихуани в Грузії можуть бути притягнуті тільки до адміністративної, але не до кримінальної відповідальності. Зараз у Грузії кримінальна відповідальність настає, якщо людину затримують з порцією марихуани вагою понад 70 грамів.

Але одночасно Конституційний суд визнав відповідною Конституції Грузії статтю 260 Кримінального кодексу країни, в якій ідеться про те, що незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів караються позбавленням волі на строк до десяти років.

Під цю статтю потрапляють люди, затримані з порцією марихуани вагою в 100 грамів і більше. Все, що менше, в Грузії вважається «особистим споживанням».