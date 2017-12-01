Один військовий поранений минулої доби на Донбасі – штаб АТО

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 25 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців, один боєць ЗСУ в результаті обстрілів зазнав поранення. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, напередодні епіцентром збройної нестабільності залишився луганський напрямок

«Ворог вів вогонь із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї неподалік Троїцького і Луганського. Із настанням сутінок по декілька мін із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення, було випущено російськими найманцями біля Новоолександрівки, Кримського та Новолуганського. Зі стрілецької зброї противник провокував наших воїнів у районі Зайцева і Сизого, а з озброєння БМП обстрілював наші оборонні укріплення поблизу Лозового і Луганського», – йдеться в повідомленні.

Крім того, обстріли упродовж четверга бойовики вели біля Павлополя, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Мар’їнки та Богданівки.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 8 разів. На сайтах угруповання «ДНР» даних за останні години не повідомляють.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.