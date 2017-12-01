Два землетруси сталися в Ірані з різницею у 10 хвилин

Два доволі потужні землетруси сталися на сході Ірану 1 грудня. Геологічна служба США повідомила, що перший підземний поштовх магнітудою 6 був зафіксований на глибині 10 кілометрів біля міста Керман, населення якого понад 821 тисяча людей. Через десять хвилин після нього стався менш потужний землетрус магнітудою 5 в тому ж районі.

«Наразі жодної інформації про загибель людей немає, але в декількох селах є руйнування», – повідомив по державному телебаченню співробітник рятувального управління в Кермані.

Центр сейсмології Університету Тегерана дав приблизно таку ж оцінку потужності землетрусів, як і геослужба США.

Землетрус магнітудою 6 балів вважається сильним і здатним завдати серйозної шкоди. Ці підземні поштовхи сталися більш ніж через 2 тижнів після землетрусу в 7,3 бали, через що загинули понад 400 людей в західній провінції Керманшах, неподалік від кордону з Іраком.

Іран розташований на вершині двох основних тектонічних плит і відчуває на собі сейсмічну активність.

У 1990 році землетрус магнітудою 7,4 на півночі Ірану вбив 40 тисяч людей, 300 тисяч були поранені, а півмільйона людей залишились без своїх будинків.

У 2003 році потужний землетрус зруйнував значну частину стародавнього міста Бам, щонайменше 31 тисяча людей загинули.