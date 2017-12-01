У Києві з 1 грудня почнуть розміщувати щити з написом «Крим – це Україна» – КМДА

У Києві з 1 до 30 грудня розмістять 30 щитів з написом «Крим – це Україна», відповідне доручення підписав голова КМДА Віталій Кличко за зверненням СБУ, повідомляє сайт «Крим.Реалії».

«З метою доведення до іноземних громадян, що Крим – це Україна, прошу забезпечити виготовлення та розміщення тематичних плакатів на рекламних засобах типу «щит, що стоїть окремо» в кількості 15 одиниць, «лайтпостера» в кількості 15 одиниць. Термін розміщення реклами – з 1 грудня 2017 до 31 грудня 2017 року», – йдеться в документі.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.