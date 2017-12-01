Пакистан: таліби штурмували університетське містечко, є поранені

Бойовики-таліби в повністю закритому одязі 1 грудня штурмували університетське містечко сільськогосподарського університету в Місті Пешавар, що на північному заході Пакистану. За даними поліції, поранені щонайменше 5 людей, зокрема охоронець.

Поліція і військові, викликані на місце події, вбили всіх нападників через дві години після штурму.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Техрік-е-Талібан», вказавши, що об’єктом була будівля силовиків.

У грудні 2014 року бойовики цього ж угруповання вбили 134 дітей у школі в Пешаварі, що стало однією з найбільших атак в історії країни.