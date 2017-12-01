В Австралії запустили найбільшу літій-іонну батарею

В Австралії побудували «найбільшу літій-іонну батарею в світі» потужністю понад 100 мегават-годину,у п’ятницю її офіційно підключили до загальної енергомережі.

Влада розраховує, що новий акумулятор знизить навантаження на електромережу під час пікового споживання.

Батарею побудували всього за кілька місяців – засновник американської компанії Tesla Ілон Маск зобов’язався завершити будівництво протягом 100 днів. Підприємець раніше пообіцяв, що, якщо компанія не завершить будівництво в обіцяні терміни, акумулятор дістанеться Австралії безкоштовно. Остаточна вартість проекту не розкривається, раніше його оцінювали в 50 мільйонів доларів.

Після потужного урагану в вересні 2016 року в штаті Південна Австралія почалися перебої з електроенергією. Трохи менше половини енергії в цьому штаті виробляють вітряні електростанції.