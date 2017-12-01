У будівлі Нікопольського суду, де стались вибухи, не працювала рамка-металошукач

У будівлі Нікопольського міськрайонного суду, де 30 листопада стався інцидент з вибухами, була рамка – металошукач, однак вона кілька років не працювала. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в суді.

Як розповіла суддя – спікер Нікопольського суду Анжеліка Багрова, відвідувачі, які приходять до будівлі суду, проходять лише перевірку документів на вході.

«Металева рамка- металошукач нам була завезена в 2010 році, пропрацювала вона тоді місяць. На наші звернення її ніхто не відремонтував і на сьогодні вона просто є у приміщенні суду і не працює, тобто її фактично немає. На вході у нас сидить працівник поліції і перевіряє паспортні дані і повістки – до якого судді людина йде. І все. Не забезпечено у нас ніякого огляду – ні металошукачем, нічим. Це все має бути, має бути охорона, адже це – безпека учасників процесів, відвідувачів, працівників суду», – зазначила Анжеліка Багрова.

За повідомленням судді – спікера, у п’ятницю Нікопольський суд працює в штатному режимі, окрім зали, де стався інцидент, – вона зачинена і опечатана поліцією.

Як поінформувала Анжеліка Багрова, співробітниця суду, постраждала від вибуху, сьогодні, 1 грудня, вийшла на роботу, унеї діагностували контузію та черепно – мозкову травму, однак самопочуття задовільне.

Водночас у поліції Дніпропетровщини повідомили, що чоловік, який скоїв вибухи в залі суду, проходив поверхневий огляд працівника поліції, який нічого не виявив. Щодо перевірки за допомогою рамки – металошукача в поліції підтвердили: такої перевірки не здійснювалось.

У четвер близько 11.20. від вибухів в Нікопольському міськрайонному суді загинула одна людина. Як розповіли в обласній поліції, це сталось у залі суду: під час слухання справи про вбивство, скоєне наприкінці 2015 року, батько одного з потерпілих привів у дію дві гранати. Унаслідок цього сам чоловік загинув на місці. Ще одна людина – один з підсудних – помер у лікарні. За даними поліції, окрім того, внаслідок інциденту постраждало 9 людей, у тому числі двоє підсудних, двоє конвоїрів та працівниця суду.