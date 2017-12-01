Гройсман розраховує, що закон про держбюджет-2018 у Раді розглянуть 7 грудня

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що доопрацьований закон про Державний бюджет на 2018 рік у Верховній Раді розглянуть 7 грудня 2017 року.

«Ми вчора доопрацювали останні необхідні параметри бюджету на наступний рік. Ми вийдемо 7 грудня в зал українського парламенту для того, щоб ухвалити планово бюджет»,– сказав він під час зустрічі з бізнесом.

Також голова Верховної Ради України Андрій Парубій називав 7 грудня як можливу дату розгляду держбюджету-2018 у другому читанні.

14 листопада Верховна Рада схвалила в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік. Показник дефіциту закладений у межах 77,9 мільярда гривень, що становить 2,4% ВВП.

Крім того, відповідно до проекту держбюджету, з 1 січня 2018 року планується збільшення мінімальної заробітної плати в Україні на 523 гривень – до 3 723 гривень. Курс гривні на кінець наступного року уряд прогнозує на рівні 30,1 гривні за долар США.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року.