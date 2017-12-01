Єврокомісія не надасть третій транш Україні – заява

Європейська комісія не виплатить Україні третій транш макрофінансової допомоги через невиконання Києвом деяких зобов’язань.

«Що стосується третього та остаточного траншу, то Україна виконала значну частину політичних зобов’язань, узгоджених з ЄС. Це включає важливі заходи щодо підвищення прозорості управління державними фінансами, запуску реформ державної адміністрації, судів і управління, подальшого здійснення реформ енергетичного сектору, поліпшення бізнес-середовища і зміцнення системи соцзахисту», – мовиться у заяві Єврокомісії.

У заяві зазначається, що чотири з заходів, пов’язаних із третім траншем, на даний час залишаються не здійсненими.

«На тлі цього комісія не може виплатити останній транш поточної програми. Ми закликаємо Україну підтримувати реформаторську динаміку в багатьох сферах і завершити заходи, які лишилися не виконані в рамках нинішньої програми, за підтримки усіх зацікавлених сторін», – додають в Єврокомісії.

Напередодні глава представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі в інтерв’ю виданню «Європейська правда» повідомив, що Україна незабаром може втратити можливість отримати 600 мільйонів євро останнього траншу ЄС, якщо не виконає низку вимог.

Третьою програмою макрофінансової допомоги ЄС, яка діятиме до кінця 2017 року, загалом було передбачено надання Україні трьох траншів у розмірі 600 мільйонів євро кожен, два з яких Україна вже отримала.