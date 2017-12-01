МОК дискваліфікував ще трьох російських спортсменок

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) довічно дискваліфікував російську біатлоністку Ольгу Зайцеву, анулювавши її результат на Іграх в Сочі через порушення антидопінгового законодавства.

У рішенні МОК, опублікованому в п’ятницю, також йдеться про довічне відсторонення від майбутніх Олімпіад ще двох російських лижниць – Юлії Чекалевой і Анастасії Доценко.

За останні тижні МОК позбавив російських спортсменів понад десяти медалей, завойованих на Олімпіаді в Сочі в 2014 році, а збірна Росії втратила перше місце в неофіційному заліку.

Незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства у 2015 році представила доповідь про державну підтримку використання допінгу в російському спорті. Після оприлюднення доповіді багатьох російських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань.