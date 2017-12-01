Кабмін схвалив доопрацьований проект держбюджету-2018 і направив до Ради

Кабінет міністрів схвалив доопрацьований проект Державного бюджету на 2018 рік і передав на розгляд до Верховної Ради.

«Хочу запевнити: дохідна частина бюджету базується на економічному рості. Вона формується не за рахунок тиску (передусім, податкового), а за рахунок розвитку економіки», – сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він висловив сподівання, що парламент розгляне проект 7 грудня, щоб через три тижні після цієї дати, або до завершення календарного року, міністерства і відомства змогли доопрацювати всю нормативну базу.

Уряд також схвалив зміни до основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки. Згідно з прогнозом, зростання ВВП у 2018 році очікується на рівні 3%, у 2019 році – 3,6%, у 2020 році – 4%. Водночас, очікується, що рівень безробіття у 2018 році знизиться до 9,1%, зростання реальної заробітної плати у 2018 році становитиме 9,6%.

14 листопада Верховна Рада схвалила в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік. Показник дефіциту закладений у межах 77,9 мільярда гривень, що становить 2,4% ВВП. Крім того, відповідно до проекту держбюджету, з 1 січня 2018 року планується збільшення мінімальної заробітної плати в Україні на 523 гривень – до 3 723 гривень. Курс гривні на кінець наступного року уряд прогнозує на рівні 30,1 гривні за долар США.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року.