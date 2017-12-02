Reuters: у США обговорювали план зняття санкцій з Росії після перемоги Трампа

Агентство Reuters заявляє про план, який, як стверджується, колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн обговорював з російською стороною. Про це агентство повідомляє з посиланням на неопубліковані документи.

Згідно з цим планом, в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США в минулому році колишній радник мав підтримати проект будівництва атомних реакторів на Близькому Сході, який передбачав зняття антиросійських санкцій.

Стверджується, що проект передбачав участь російської компанії «Об’єднані машинобудівні заводи», яка спеціалізується на виробництві ядерного устаткування і зараз перебуває під санкціями.

За даними Reuters, в агентстві ACU Strategic Partners, яке займається консультуванням у сфері атомної енергетики, стверджували, що Трамп був зацікавлений у співпраці з Росією. Цю ідею, за даними агентства, підтримав колишній радник президента Майкл Флінн.

У Білому домі і ACU інформацію Reuters поки що не прокоментували.

Водночас на початку серпня президент США підписав закон про нові санкції щодо Росії. Документ обмежує максимальний розмір інвестицій в російські нафтогазові та енергетичні проекти, а також оборонні підприємства. Новий закон позбавляє президента права скасовувати раніше схвалені обмеження без схвалення Конгресу.

Майкл Флінн прослужив на посаді радника Трампа лише 24 дні й подав у відставку у лютому після того, як стало відомо, що він подав неправдиві відомості щодо своїх контактів із російськими дипломатами.

У США також проводиться розслідування можливих зв’язків виборчого штабу Трампа з представниками Росії. Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Дональд Трамп неодноразово відкидав ці звинувачення.