ЗМІ: у Британії застерігають від використання антивірусів «Касперського»

У Великобританії урядовим установам рекомендують не використовувати російські антивірусні програми «Лабораторії Касперського».

За повідомленням ЗМІ, Центр національної кібербезпеки направив лист урядовим відомствам з попередженням про те, що антивірус Kaspersky становить ризик.

У листопаді спецслужби Великобританії висловили побоювання у зв’язку з тим, що російські спецслужби могли мати доступ до програм «Лабораторії Касперського». Співробітники російської компанії заявили, що зі спецслужбами не пов’язані.