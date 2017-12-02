Жебрівський: минулої доби бойовики обстріляли Мар’їнку на Донеччині

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що минулої доби підтримувані Росією бойовики обстріляли Мар’їнку Донецької області.

«Обстріл тривав протягом кількох годин: приблизно з 18 вечора до 3 ночі. Сьогодні зранку вулиці, які потрапили під обстріл, обходить оглядова група. Поки що виявили один пошкоджений будинок – на вулиці Шевченка, 266, у ньому живе двоє людей. Група продовжує роботу. Постраждалим буде надана уся необхідна допомога», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Бойовики угруповання «ДНР» цих заяв не коментують, але, у свою чергу, звинувачують українських військових в обстрілі околиць Докучаєвська, внаслідок чого пошкоджені лінії електропередач і один будинок.

За даними СММ ОБСЄ, станом на 10 листопада від початку року унаслідок бойових дій на Донбасі постраждали 425 цивільних, з них 39 дітей.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.