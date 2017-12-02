ДПСУ: протягом тижня троє громадян Росії попросили про притулок в Україні

Державна прикордонна служба України заявляє, що протягом тижня троє громадян Росії попросили про притулок в Україні.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, чоловіки, 45, 38 і 27 років, попросили статус біженців, оскільки у Росії, за їхніми словами, їх переслідують.

«Зі слів росіянина, він брав участь у мітингах проти корупції та за російську опозицію, зокрема Олексія Навального, тому піддається переслідуванню в Росії…Інший громадянин Росії розповів, що змушений тікати і просити притулку в Україні у зв’язку з його переслідуванням правоохоронними органами Росії за участь в акціях проти російської влади», – йдеться у повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, ще один росіянин попросив захисту «у зв’язку з його переслідуванням органами Росії» в одному з пунктів пропуску на Чернігівщині.

Прізвища цих людей у Держприкордонслужбі не уточнюють. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

За даними Державної міграційної служби, за останній рік до 100 громадян Росії попросили про притулок в Україні.

З 2011 року в Україні передбачено дві форми захисту: статус біженця і додатковий захист. Проте, як йдеться у звіті представництва УВКБ ООН в Україні, частка осіб, які отримають додатковий захист, невелика. Громадянство України можуть отримати особи, які прожили в країні більш ніж 3 роки із статусом біженця, додатковий захист наразі права на українське громадянство не надає.