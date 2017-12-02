Міноборони: поранений минулої доби біля Троїцького військовий помер у лікарні

У Міністерстві оборони заявляють, що поранений минулої доби внаслідок обстрілів біля Троїцького український військовий помер у лікарні. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«Вчора внаслідок обстрілу противника біля Троїцького один військовослужбовець отримав важке поранення. Його було оперативно евакуйовано, але, нажаль, від отриманих ран військовослужбовець помер у лікарні Попасної», – сказав Мотузяник.

За його словами, ще один військовослужбовець травмований поблизу Попасної, йому надають необхідну медичну допомогу.

У ранковому зведенні штаб АТО повідомляв, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі у результаті обстрілів бойовиків поранений український військовий. Проте не повідомлялося, де саме він зазнав поранень.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 9 разів. В угрупованні «ДНР» заявляють про 26 порушень режиму тиші з боку українських військових.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.