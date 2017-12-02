Сенат США схвалив законопроект про податкову реформу, що може стати першою основною законодавчою перемогою президента Дональда Трампа під час його першого року роботи.

Законопроект спрямований на зниження податків для підприємств та осіб з високим рівнем заробітку.

Документ було схвалено, незважаючи на те, що комітет Сенату вважає, що дефіцит бюджету збільшиться до трильйона доларів.

Жоден демократ не проголосував за законопроект, написаний республіканськими лідерами Сенату. Представники Республіканської партії мають більшість – 52 місця проти 48, які має Демократична партія в Сенаті – Верхній палаті Конгресу США.

Законопроект, який має бути узгоджений та затверджений обома палатами перед тим, як президент підпише це, призведе до першого перегляду податкової системи США протягом трьох десятиліть.

Демократи кажуть, що податкова реформа принесе користь лише багатим платникам податків та великому бізнесу за рахунок сімей із середнім рівнем доходу, а також збільшить дефіцит. Законопроект знижує ставку корпоративного податку з 35 до 20 відсотків, що, як стверджує Трамп, призведе до того, що американські компанії будуть створювати робочі місця та інвестуватимуть в США.