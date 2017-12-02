У Росії РПЦ у посланні до вірян попереджає про небезпеку революційних настроїв

Архієрейський собор Російської православної церкви схвалив послання до православних вірян. Відповідний документ опублікований на офіційному сайті Московського патріархату.

У посланні, серед іншого, йдеться про те, що «революційні настрої, породжені політичними провокаціями», є згубними для людей.

«Історія показала, що згубними для держав і згубними для людей є революційні настрої, породжені політичними провокаціями, в тому числі ті, що використовують запит на соціальну справедливість. Представники всіх верств суспільства повинні докласти зусиль, щоб уникнути повторення помилок, що призвели в минулому столітті до страждань і смерті безлічі людей, до руйнування державності», – йдеться в документі.

Напередодні стало відомо, що Російська православна церква схвалила документ «Про канонічні аспекти церковного шлюбу». Згідно з документом, вінчання одностатевих пар і шлюби з «ворожими єретиками» визнані забороненими.