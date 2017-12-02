Поліція: на Донеччині через обстріл Верхньоторецького поранена місцева жителька

На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиками селища Верхньоторецьке поранена місцева жителька.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області, обстріл стався близько 10:00.

«Жителька 1986 року народження отримала осколкове поранення ноги. Зараз її доставили в лікарню в місто Торецьке», – повідомляє поліція.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється, вирішується питання про початок розслідування за статтею «терористичний акт».

Бойовики угруповання «ДНР» цих заяв не коментують, але, у свою чергу, звинувачують українських військових в обстрілі околиць Докучаєвська, внаслідок чого пошкоджені лінії електропередач і один будинок.

За даними СММ ОБСЄ, станом на 10 листопада від початку року унаслідок бойових дій на Донбасі постраждали 425 цивільних, з них 39 дітей.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.