МЗС: внаслідок повені на Шрі-Ланці загинув українець

У Міністерстві закордонних справ підтверджують загибель громадянина України внаслідок повені на Шрі-Ланці.

«Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи», – повідомляє департамент консульської служби МЗС у twitter.

Про обставини і місце загибелі українця у МЗС не повідомляють.

Шрі-Ланка страждає від потужного шторму, що викликав масштабні повені. Повідомляється про щонайменше 26 загиблих. Пошкоджені близько 20 тисяч будинків переважно в західному й південному прибережному районах острова, з небезпечної зони евакуювали тисячі людей.

ЗМІ повідомляли, що серед постраждалих є громадянин України, якого під час повені змило водою поблизу популярного серед туристів міста Галле.