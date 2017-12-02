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02 Грудень 2017, Київ 17:21
Новини | Події

МЗС: внаслідок повені на Шрі-Ланці загинув українець

У Міністерстві закордонних справ підтверджують загибель громадянина України внаслідок повені на Шрі-Ланці.

«Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи», – повідомляє департамент консульської служби МЗС у twitter.

Про обставини і місце загибелі українця у МЗС не повідомляють.

Шрі-Ланка страждає від потужного шторму, що викликав масштабні повені. Повідомляється про щонайменше 26 загиблих. Пошкоджені близько 20 тисяч будинків переважно в західному й південному прибережному районах острова, з небезпечної зони евакуювали тисячі людей.

ЗМІ повідомляли, що серед постраждалих є громадянин України, якого під час повені змило водою поблизу популярного серед туристів міста Галле.

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