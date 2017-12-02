Трамп знову спростував заяви про змову з Росією

Президент США Дональд Трамп знову спростував інформацію щодо змови між його президентською кампанією і представниками російського уряду.

У своїй короткій заяві журналістам Трамп заявив, що «абсолютно немає змови».

Напередодні колишній радник з питань національної безпеки Трампа, Майкл Флінн, звинувачений в наданні неправдивих свідчень Федеральному бюро розслідувань, визнав себе винним. Він також заявив про готовність співпрацювати зі слідством.

Флінн працював на посаді радника Трампа лише 24 дні й подав у відставку у лютому після того, як стало відомо, що він подав неправдиві відомості щодо своїх контактів з тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Майкл Флінн став четвертою особою, якій висунуть обвинувачення у зв’язку з розслідуванням. Перед цим обвинувачення висунули колишньому очільнику виборчої кампанії Трампа Полу Манафорту, його бізнес-партнерові Ріку Ґейтсу і колишньому зовнішньополітичному раднику Трампа Джорджу Пападопулосу.

У січні розвідувальні служби США оприлюднили дані, згідно з якими російський уряд проводив узгоджену кампанію зі впливу на вибори 2016 у США на користь Трампа.