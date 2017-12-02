Путін подав на ратифікацію «угоду» про службу бойовиків Південної Осетії у Збройних силах Росії

Президент Росії Володимир Путін подав на ратифікацію до Державної думи, нижньої палати парламенту, «угоду» між Москвою і сепаратистським регіоном Грузії Південною Осетією, що має визначити порядок входження цілих підрозділів незаконних збройних формувань сепаратистів до складу розташованих у регіоні Збройних сил Росії.

Як мовиться на сайті Держдуми, законопроект про цю ратифікацію зареєстрований і направлений до голови палати.

За цією домовленістю, яку Москва і представники сепаратистів підписали в березні, «громадяни» Південної Осетії, що служать у «збройних силах» регіону, можуть добровільно переходити на контракт на службу на російській військовій базі, що розташована в регіоні, у складі Збройних сил Росії, перед цим звільнившись зі збройних формувань сепаратистів. Такий перехід передбачений цілими підрозділами цих формувань, а служба в російських військах має відбуватися за законодавством Росії, а не за «законами» сепаратистів.

Підставою для домовленості став «договір» Москви і південноосетинських сепаратистів «про союзництво й інтеграцію» 2015 року.

Росія 2008 року, після своєї короткої війни проти Грузії, визнала Південну Осетію і ще один сепаратистський регіон Грузії, Абхазію, за «незалежні держави»; таке «визнання» підтримали лише три держави світу: союзники Росії Нікарагуа й Венесуела, а також мала острівна держава Науру, залежна від зовнішньої фінансової допомоги. Ще одна така держава, Тувалу, через кілька років відкликала таке «визнання». Лишається неясною ситуація зі ще однією такою державою Вануату, де постійно змінювані уряди виступали з протилежними заявами щодо «визнання» Абхазії, але про Південну Осетію там і не йшлося.

Решта світу, як і сама Грузія, далі вважають ці регіони частинами Грузії. Тбілісі, крім того, вважає їх окупованими Росією через те, що Москва, всупереч своїм міжнародним зобов’язанням, відмовляється вивести з них свої війська. Абхазія при цьому має ознаки незалежності від Росії, тоді як Південна Осетія практично повністю підконтрольна Москві.