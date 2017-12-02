У Карпатах зрубали ялинку для центру Києва

У Карпатах, у Росільнянському лісництві в Богородчанському районі Івано-Франківської області, зрубали ялинку, що має прикрашати центр Києва на різдвяні і новорічні свята.

Це майже столітня біла ялиця заввишки понад 28 метрів.

Директор Богородчанського спецагролісгоспу Микола Прокопишин розповів обласній держтелерадіокомпанії «Карпати», що вибрали саме ялицю, а не інші споріднені дерева, ялину чи сосну, через її хвою, яка довше витримує на зрубаному дереві і довше не буде обсипатися.

Лісівники наголошують, що саме це дерево мало бути зрубане планово в будь-якому разі, бо вже припинило рости.

Очікують, що ялинку після спорядження відкриють 19 грудня на Софійській площі в Києві.

До зими 2014 року головну ялинку Києва ставили на майдані Незалежності, на якому тоді відбулися головні події Революції гідності.