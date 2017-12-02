Військові повідомили про нові обстріли бойовиками житлових кварталів міст і сіл

Українська сторона Спільного центру контролю і координації повідомила про цілу низку обстрілів із боку цих сил, які здійснили по житлових кварталах кількох міст і сіл на вільній частині Донбасу, в Донецькій області

Як повідомили у прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти гібридних російських сил на окупованій частині Донбасу із посиланням на інформацію УС СЦКК, зокрема, вдень 2 грудня під обстрілом зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї незаконними збройними формуваннями угруповання «ДНР» опинилися житлові квартали Авдіївки, був пошкоджений один із житлових будинків. Люди не потерпіли.

Перед цим близько полудня так само під вогнем бойовиків опинилися житлові квартали селища Верхньоторецьке неподалік Авдіївки – там унаслідок цього обстрілу була поранена 31-річна цивільна мешканка.

Також були обстріляні і житлові квартали в селі Водяному– найімовірніше, в тому з чотирьох сіл із такою назвою, що розташовані біля лінії фронту чи недалеко від неї, яке неподалік Маріуполя.

Військові додали, що напередодні, ввечері 1 грудня, під вогнем противника опинилися житлові квартали Мар’їнки, що на околиці окупованого Донецька. Там обстріл вівся з забороненого мінськими домовленостями озброєння – мінометів калібру 82 міліметри, – а також з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. В Мар’їнці тоді були пошкоджені 11 житлових будинків, люди не потерпіли.

Крім того, військові повідомили, що від півночі і станом на 18-у годину бойовики десять разів порушили режим припинення вогню. Ніяких повідомлень про можливі втрати українських військ не подали.

Гібридні російські сили, зі свого боку, звинувачують в обстрілах українську сторону. Зокрема, за твердженням бойовиків підтримуваного Росією незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР», визнаного в Україні терористичним, яке захопило частину Донеччини, внаслідок обстрілу в ніч на 2 грудня з боку Збройних сил України пошкоджені шість будинків, лінія електропередач і автомашина в селищі Ясне на околиці окупованого Докучаєвська, а внаслідок обстрілів попереднього дня, 1 грудня, був поранений один бойовик.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганщини, нових даних за день не наводили.