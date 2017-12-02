Палестинці застерегли США від визнання Єрусалима за столицю Ізраїлю

Якщо США визнають Єрусалим за столицю Ізраїлю, це означатиме «повне руйнування мирного процесу», заявив речник президента Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса.

«Світ заплатить важку ціну», якщо статус Єрусалима буде змінений із боку США односторонньо, заявив речник Махмуд Хабаш, виступаючи в Рамаллі на Західному березі Йордану, в резиденції Махмуда Аббаса.

В іншій частині палестинських територій, Смузі Гази, яку контролює радикальне палестинське угруповання «Хамас», це угруповання заявило, що закличе палестинців «поновити інтифаду (масове повстання проти Ізраїлю), якщо буде ухвалене таке несправедливе рішення щодо Єрусалима».

Ці заяви пролунали по тому, як попереднього дня, 1 грудня, засоби інформації з посиланням на неназваних посадовців США повідомили, що, за словами тих посадовців, президент США Дональд Трамп може ближчим часом визнати Єрусалим за столицю Ізраїлю. Але, за цими ж повідомленнями, Трамп іще не вирішив, чи при цьому переносити посольство США до Єрусалима з Тель-Авіва, де воно працює нині.

Відразу після цих повідомлень Білий дім заперечив їх.

У США ще 1995 року був ухвалений закон, який вимагає перенести посольство США в Ізраїлі до Єрусалима, відповідно до бажання ізраїльської влади. Але відтоді всі президенти США кожні шість місяців підписували рішення відкласти виконання цього закону у зв’язку з запереченнями палестинців. Трамп, ставши президентом на початку 2017 року, вже раз підписував таке рішення. Його чинність збігає 4 грудня. За словами з Білого дому, припущення, що Трамп може не підписати чергове відкладення, «передчасні».

3 грудня Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа і радник Білого дому, що відповідає за близькосхідний мирний процес, має виступити на щорічному американсько-ізраїльському заході Saban Forum у Вашингтоні після виступу на цьому ж заході прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

А пізніше у грудні Ізраїль має відвідати віце-президент США Майк Пенс. Минулого місяця Пенс заявляв, що Трамп «активно обмірковує, коли і як» перенести посольство США в Ізраїлі.

Ізраїль, якому з часу створення сучасної держави фактично належала західна частина Єрусалима, захопив Східний Єрусалим разом із історичним Старим містом у перебігу так званої Шестиденної війни 1967 року; до того ця частина міста від 1948 року була під окупацією Йорданії. Пізніше Ізраїль оголосив про анексію цієї території, заявивши, що весь Єрусалим є його неподільною столицею. Світова спільнота не визнає цього кроку, посольства інших держав в Ізраїлі розташовані в Тель-Авіві. Палестинці вважають, що Східний Єрусалим має бути столицею їхньої майбутньої держави.

Остання наразі палестинська «інтифада», що спалахнула 2000 року, призвела до загибелі близько трьох тисяч палестинців і близько тисячі ізраїльтян.