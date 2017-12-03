Колишній прем’єр Єгипту повернувся з вигнання, щоб змагатися за президентство

Колишній прем’єр-міністр Єгипту Ахмед Шафік повернувся до країни з п’ятирічного вигнання по тому, як оголосив, що планує взяти участь у президентських виборах наступного року.

76-річний Шафік прибув 2 грудня до Каїра з Об’єднаних Арабських Еміратів приватним літаком, його зустрічали за підвищених заходів безпеки, розповіли пресі його адвокат і працівники аеропорту.

Ахмед Шафік, генерал Військово-повітряних сил Єгипту у відставці, був короткий час прем’єр-міністром Єгипту навесні 2011 року – трохи більш ніж місяць: останні дні влади тодішнього президента Хосні Мубарака і ще якийсь час після його усунення від влади військовими. На президентських виборах 2012 року Ахмед Шафік із невеликим відривом програв ісламістові Мухаммадові Мурсі, після чого втік до ОАЕ разом із родиною. За влади Мурсі Шафіка звинувачували в корупції і судили заочно, та врешті суди виправдали його.

Якщо Ахмед Шафік дійсно візьме участь у виборах, то, як вважають, він стане серйозним суперником нинішньому президентові Єгипту Абдель-Фаттахові ас-Сісі, який, як очікують, буде балотуватися на другий термін на виборах наступного року.