В Ізраїлі протестували проти корупції у владі

В Ізраїлі, в місті Тель-Авіві, близько 20 тисяч людей вийшли на демонстрацію протесту проти корупції. Учасники акції 2 грудня також виступали проти нового планованого закону, що, за їхніми словами, має убезпечити прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу від розслідування за звинуваченнями в корупції.

Це був найчисленніший наразі такий протест серед низки схожих акцій, які влаштовують щотижня.

Законопроект, проти якого протестують, має на меті заборонити поліції оприлюднювати дані розслідувань і давати рекомендації прокуратурі щодо звинувачень державним діячам і посадовцям.

Прихильники законопроекту заявляють, що він має на меті захистити права підозрюваних. Критики вважають, що пропоновані зміни фактично мають на меті тільки приховати від громадськості інформацію про кримінальні розслідування щодо самого Нетаньягу.

Прем’єр-міністра Ізраїлю підозрюють у причетності до двох розслідуваних нині справ щодо корупції і зловживання повноваженнями. Серед іншого, в них ідеться про звинувачення, що Нетаньягу отримав коштовні дарунки від двох підприємців із-за кордону.