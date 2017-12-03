Військові повідомили про ускладнення становища на фронті

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти гібридних російських сил на окупованій частині Донбасу заявили про ускладнення ситуації, поновлення обстрілів українських позицій із важкої артилерії бойовиків і поранення внаслідок обстрілів одного військовослужбовця і бойові травми ще двох.

Особливо активно противник порушував перемир’я за темної пори доби, а загалом за минулу добу, 2 грудня, зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню на обох нинішніх оперативних напрямках, луганському і донецькому, мовиться в повідомленні. Третій напрямок, який існував донедавна, маріупольський, був нещодавно об’єднаний із донецьким.

Військові також нагадали, що протягом 2 грудня бойовики обстрілювали не тільки позиції українських сил, але також житлові квартали в селі Водяному, місті Авдіївці й селищі Верхньоторецькому на Донеччині з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї; внаслідок цих обстрілів була поранена 31-річна мирна мешканка.

У підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», які захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, зі свого боку, заявили про посилення обстрілів із боку українських військ.

В угрупованні «ДНР», зокрема, заявили, що Збройні сили України за попередню добу, 2 грудня, 46 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів були пошкоджені сім будинків на околицях окупованих Донецька і Горлівки – в шести випадках ідеться про вибиті шибки, в одному про пошкоджений дах.

В угрупованні «ЛНР» заявили про 12 порушень режиму припинення вогню з боку українських силовиків, що там назвали «тенденцією до загострення».

Обидва угруповання не повідомляли про свої втрати і про можливих потерпілих цивільних мешканців на захоплених ними територіях.