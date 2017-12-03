У Дніпрі почалась Всеукраїнська конференція унікальних тинейджерів «Завтра_2037»

У Дніпрі почалася Всеукраїнська конференція унікальних тинейджерів «Завтра_2037».

Талановиті підлітки презентують своїм одноліткам власні винаходи, проекти та ідеї в різних сферах – від космосу та ІТ-технологій до волонтерства, – а також діляться досвідом успішного «просування» та реалізації ідей.

Серед учасників – юні винахідники, математики, хіміки, програмісти, автори проектів поліпшення довкілля, співаки, поети тощо.

За словами організаторів, вони сподіваються, що через 20 років – у 2037 році – ці діти стануть видатними вченими, президентами компаній і країн, відомими співаками, дизайнерами або захисниками прав людини, будуть створювати робочі місця й трансформувати економіку.

Як зазначила співорганізатор Юлія Євтушенко, захід задуманий як платформа для спілкування з розумними та креативними підлітками та їхнього спілкування між собою.

«Ми переконані, що в кожному регіоні, в кожному місті є своєї унікальні діти. В їхніх руках майбутнє, і ми хочемо їх чути. Їхні ідеї справді унікальні: від космосу до морських глибин, від біології до волонтерства. Ми хочемо, щоб саме ці підлітки стали лідерами думок серед молоді», – сказала Юлія Євтушенко.

15-річна киянка Єлизавета Годовікова – авторка проекту поліпшення стану довкілля в містах. Щоб уникнути переповнення сміттєвих урн та контейнерів у містах, дівчина пропонує обладнати їх спеціальними датчиками, які передаватимуть інформацію клінінговим компаніям, а ті з огляду на отримані дані зможуть прокладати найбільш ефективні маршрути руху своєї сміттєзбиральної техніки.

«Я розвиваю свій проект «Розумна урна» і можу розповісти одноліткам, як я це роблю. Цей проект презентувався на кількох конкурсах, зараз ми активно шукаємо інвестора, щоб втілити проект у життя. Також потрібна команда, технічна підтримка, поки що я одна. Прототип пристрою вже є», – розповіла Радіо Свобода розробниця.

15-річний Михайло Миколишин – юний інженер-розробник. Він розробив платформу, за допомогою якої можна дізнаватись значення будь-якого терміну у сфері вивчення Землі, працює над є розробкою сучасного онлайн-щоденника для шкіл, який дасть можливість батькам та учням користуватись класним журналом з будь-якого гаджета чи комп’ютера.

«Вже майже закінчена тестова версія і буде запускатись у тестовому режимі в одній чи двох школах», – сказав Михайло Миколишин.

Частина проектів учасників конференції вже має фінансову підтримку, зокрема, отримали міжнародні гранти, для інших організатори хочуть знайти людей, зацікавлених у реалізації.

Всеукраїнська конференція унікальних тинейджерів у Дніпрі відбувається з ініціативи «Ощадбанку» і за підтримки кількох компаній-партнерів. Планують, що після Дніпра схожі форуми проведуть у Львові та Одесі.