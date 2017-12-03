У Росії перекинувся автобус рейсу Київ – Москва, сім людей потерпіли

У Росії, в Курській області, в ніч на 3 грудня з’їхав у кювет і ліг на бік пасажирський автобус рейсу Київ – Москва, внаслідок чого потерпіли сім осіб, повідомили в обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ Росії.

Про громадянство потерпілих наразі нічого не інформували.

За повідомленнями, п’ять потерпілих після надання допомоги лікарі відпустили, дві жінки лишилися в лікарні – з переломом крижів і зі струсом мозку.

Загалом в автобусі було 22 пасажири і двоє водіїв.

В управлінні МВС Росії припускають, що водій міг заснути, бо, як там кажуть, водії, за попередньою інформацією, не змінювалися понад вісім годин.

Фірма-перевізник (із якої країни, не уточнили) направила за пасажирами додатковий транспорт, мовиться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ України ще понад рік тому оприлюднило рекомендацію громадянам України утримуватися від відвідин Росії через збільшення числа провокацій російських силовиків проти українських громадян. Але багато українців продовжують їздити до Росії – зокрема, на заробітки чи до родичів.