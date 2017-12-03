У Кропивницькому сталася аварія на найбільшій котельні, 301 житловий будинок без опалення

У Кропивницькому сталася аварія на найбільшій котельні міста, через що 301 житловий будинок лишається без опалення, повідомили в міській раді.

Крім того, через аварію на Південно-Західній котельні без тепла також шість шкіл, десять дитячих садків і шість закладів охорони здоров’я.

За повідомленням, на котельні зафіксували різке падіння тиску води в мережі, і ця аварійна ситуація змусила фахівців зупинити генерацію тепла. Нині ремонтні бригади працюють задля ліквідації прориву.

За даними метеосайтів, температура у Кропивницькому 3 грудня становить від 3 до 9 градусів тепла, 4 грудня очікують на пару градусів холодніше.