В Афганістані повідомили про ліквідацію чільного ватажка талібів

Розвідка Афганістану повідомила про ліквідацію чільного ватажка екстремістського руху «Талібан», що командував його «силами спецпризначення», так званим «червоним загоном».

Як повідомило Національне управління безпеки Афганістану, мула Шах Валі, відомий також як мула Насер, був убитий у перебігу повітряного удару у провінції Гельманд раніше цього тижня.

За даними спецслужби, Валі був не тільки командиром «червоного загону», а й керівником паралельної адміністрації талібів у провінції Гельманд.

За цим повідомленням, унаслідок того удару також були вбиті ще двоє командирів талібів і їхній боєць, що, як стверджують, готувався здійснити напад із вибухівкою на тілі.

Як кажуть афганські військові, «червоний загін», підготований для здійснення спецоперацій, має передове озброєння і обладнання: пристрої нічного бачення, 82-міліметрові ракетні установки, важкі кулемети і автомати виробництва США.

Провінція Гельманд є однією з твердинь руху «Талібан» і осереддям його прибуткової торгівлі наркотиками.