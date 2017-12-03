«Укрпошта» випустила конверт на честь 100-річчя Першого кримськотатарського Курултаю

Українське держпідприємство «Укрпошта» спільно з Інститутом геостратегії імені Ісмаїла Гаспринського випустило конверт, приурочений до 100-річчя Першого Курултаю кримськотатарського народу. Про це повідомляється на сторінці інституту в Facebook.

Міністерство інформаційної політики України запустило медійну кампанію з метою розповісти, що таке Курултай і яке його історичне значення для кримськотатарського національного руху.

Курултай кримськотатарського народу – національні збори, найвищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу.

У грудні 1917 року Курултай кримськотатарського народу затвердив національний прапор блакитного кольору, національний герб у вигляді золотої тамги кримських ханів і національний гімн.

Верховна Рада 6 грудня проведе урочисте засідання з нагоди 100-річчя Першого кримськотатарського Курултаю.