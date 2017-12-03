Трамп назвав репутацію ФБР найгіршою в історії

Президент США Дональд Трамп скритикував роботу Федерального бюро розслідувань, назвавши репутацію відомства «найгіршою в історії».

3 грудня Трамп написав про це на своїй сторінці у Twitter у коментарі про те, що він ніколи не просив колишнього керівника ФБР Джеймса Комі припинити розслідування у справі колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна у зв’язку з його контактами з російським послом у Вашингтоні.

«Після років керівництва (Джеймза) Комі ФБР, з урахуванням невірного і нечесного розслідування у справі Клінтон (і не тільки це), від репутації бюро не залишилося каменя на камені – гірше, ніж будь-коли в історії! Але не бійтеся, ми повернемо ФБР його велич!» – такий коментар президент США Трамп залишив у своєму мікроблозі.

Комі був звільнений з посади в травні, коли він очолював проведене ФБР розслідування можливої змови передвиборного штабу Трампа з Росією на президентських виборах 2016 року, з метою допомогти Трампу перемогти. Дональд Трамп стверджує, що, даючи свідчення в Конгресі в червні, Комі збрехав, коли говорив, що Трамп нібито сказав йому: «Сподіваюся, ви погодитеся залишити це. Залишити Флінна в спокої. Він хороший хлопець».

Президент Трамп категорично заперечує це, коментуючи на своїй сторінці у Twitter:

«Я ніколи не просив Комісію припинити розслідування Флінна», – написав він окремо в повідомленні Twitter. «Це тільки ще більше фальшивих новин, що покривають чергову брехню Комі!»

1 грудня колишній радник з питань національної безпеки Трампа, Майкл Флінн, звинувачений в наданні неправдивих свідчень Федеральному бюро розслідувань, визнав себе винним. Він також заявив про готовність співпрацювати зі слідством.

Флінн працював на посаді радника Трампа лише 24 дні й подав у відставку у лютому після того, як стало відомо, що він подав неправдиві відомості щодо своїх контактів з тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Майкл Флінн став четвертою особою, якій висунуть обвинувачення у зв’язку з розслідуванням. Перед цим обвинувачення висунули колишньому очільнику виборчої кампанії Трампа Полу Манафорту, його бізнес-партнерові Ріку Ґейтсу і колишньому зовнішньополітичному раднику Трампа Джорджу Пападопулосу.

У січні розвідувальні служби США оприлюднили дані, згідно з якими російський уряд проводив узгоджену кампанію зі впливу на вибори 2016 у США на користь Трампа.

Офіційна Москва заперечує цю інформацію.