Один військовий загинув, четверо постраждали минулої доби на Донбасі – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 3 грудня один український військовослужбовець загинув, троє були поранені і ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 38 разів порушували режим припинення вогню.

Згідно з повідомленням штабу АТО, бойовики використовували під час обстрілів заборонене мінськими домовленостями озброєння, зокрема танки.

«Увечері епіцентр протистояння з Приазов’я перемістився до передмістя Авдіївки. Тут окупанти неодноразово відкривали вогонь із всього наявного піхотного озброєння, а ближче до опівночі понад годину ворог вів вогонь із озброєння танка», – повідомили у штабі.

В угрупованні «ЛНР» нарахували 12 обстрілів з боку ЗСУ впродовж минулої доби, в угрупованні «ДНР» повідомили про обстріл у неділю території Донецької фільтрувальної станції.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.