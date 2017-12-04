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04 Грудень 2017, Київ 08:23
Новини | Міжнародні

США і Південна Корея починають масштабні військові навчання

Американський підводний човен прибуває на військово-морську базу в порт Пусана, Південна Корея, 13 жовтня 20217 року

Військовослужбовці США і Південної Кореї 4 грудня розпочинають найбільші спільні повітряні навчання Vigilant Ace над Корейським півостровом з участю понад 230 літаків.

Повідомляється, що навчання триватимуть до 8 грудня із залученням близько 12 тисяч військових, а також кількох американських винищувачів-невидимок F-22.

Військові США заявили, що спільні навчання підвищать готовність і оперативний потенціал зусиль із гарантування миру і безпеки на Корейському півострові.

Ці п’ятиденні маневри Північна Корея вже назвала «тотальною провокацією», яка може привести до ядерного конфлікту «в будь-який момент».

28 листопада КНДР випробувала балістичну ракету, викликавши черговий виток напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами і його союзниками в регіоні.

Збройні сили США мають близько 28 тисяч військовослужбовців, дислокованих в Південній Кореї для стримування агресії Північної Кореї.

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