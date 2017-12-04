Міністр оборони США обговорить з лідерами Пакистану боротьбу з тероризмом

Міністр оборони США Джим Маттіс зустрінеться 4 грудня з лідерами Пакистану, щоб обговорити заходи щодо посилення боротьбу з тероризмом через скарги Вашингтона на те, що Ісламабад недостатньо протидіє бойовикам на своїх кордонах.

«Ми чули від лідерів Пакистану, що вони не підтримують тероризм, тому я очікую, що такі дії позначаться на їхній політиці», – сказав Маттіс 3 грудня, перед вильотом до Ісламабада після серії проведених зустрічей з союзниками на Близькому Сході.

Маттіс додав, що США хочуть співпраці з Пакистаном, а не тиску на його лідерів в боротьбі з тероризмом.

Раніше у Вашингтоні скаржилися на те, що Пакистан дає «безпечні притулки» для бойовиків «Талібану», які здійснюють атаки в сусідньому Афганістані. Американські посадовці стверджують, що бойовики проходять гірський і з недостатньою охороною пакистанський кордон, щоб скоювати напади на американські, афганські і союзні війська у Афганістані. Пізніше бойовики повертаються в «безпечні місця» в Пакистані за сприяння тамтешніх розвідників. Пакистан ці заяви заперечує.

Маттіс повідомив журналістам в Кувейті перед його від’їздом до Пакистану, що він «наголосить на заклику президента Трампа щодо дій проти терористичних притулків».

Сполучені Штати влітку заявили про скасування 255 мільйонів доларів військової допомоги Пакистану, поки та не знищить екстремістів, що загрожують Афганістану.

Ісламабад стане останньою зупинкою поїздки Маттіса у турне по близькому Сходу після Єгипту, Йорданії і Кувейта.