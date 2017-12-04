Частина Заходу України знеструмлена через негоду – ДСНС

У населених пунктах трьох областей Заходу України минулої ночі через негоду (дощ та налипання мокрого снігу) було знеструмлено 88 населених пунктів, повідомляє у понеділок вранці Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Львівська область – 41 населений пункт, Закарпатська – 30 та Волинська – 17 населених пунктів. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», – повідомили рятувальники.

Водночас в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку сходження снігових лавин в Карпатах. Згідно з повідомленням синоптиків, йдеться про лавинну небезпеку третього рівня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

За даними метеорологів, сьогодні у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях невеликий мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура вдень від 3 морозу до 2 тепла, в південних регіонах, на Приазов’ – 4-9 тепла, на високогір’ї Карпат 4-9 морозу. Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території південно-східний, 7-12м/с.

В Києві у понеділок невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах слизько. Температура вдень близько нуля.